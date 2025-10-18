رسالة حب.. داليا البحيري وزوجها في لحظة رومانسية تخطف القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة داليا البحيري مواقع التواصل بعد أن نشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث ظهرت في لحظة دافئة مليئة بالمشاعر، وعلّقت قائلة: "الحب يحيط بنا، في الزواج نحب كل يوم ونغفر كل يوم."

داليا البحيري وزوجها في لحظة رومانسية تخطف القلوب

لكن خلف هذه اللقطة المليئة بالسكينة، تخفي داليا رحلة صيف قاسٍ، بعد أن نجت من حادث سير مروع وثّقته بصورة كشفت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارتها، معربة عن امتنانها للنجاة بأعجوبة.

تفاصيل ازمة داليا البحيري

وروت البحيري تفاصيل معاناتها خلال الفترة الماضية، إذ قضت صيفًا مليئًا بالضغوط، بدءًا من الانتقال لمنزل جديد، مرورًا بوعكة صحية أنهكتها لأسابيع، وصولًا إلى مرض زوجها الذي تطلب دخولهما المستشفى، ورغم كل ذلك، اختارت الفنانة أن تخرج من محنتها بابتسامة، مؤكدة أن “الحب والدعم هما أقوى علاج”.

اخر اعمال داليا البحيري

وعلى الصعيد الفني، كانت داليا البحيري قد شاركت مؤخرًا في فيلم "أولاد حريم كريم" إلى جانب النجم مصطفى قمر، بمشاركة نخبة من النجوم منهم علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي يناقش التطور في العلاقات الأسرية واختلاف الأجيال، حيث يجسد مصطفى قمر شخصية “كريم الحسيني” الذي يعيش تجربة حب جديدة بعد فقدان زوجته.

احدث اعمال داليا البحيري

أما أحدث مشروعاتها الدرامية، فهي مسلسل "دون مقابل" الذي يجمعها بالفنان هاني رمزي، وتظهر خلاله بشخصية أرملة قوية تواجه تحديات الحياة بشجاعة أثناء عملها كأخصائية اجتماعية تسعى لتربية أبنائها وسط صراعات إنسانية ووطنية.



ويتناول المسلسل قضايا مهمة تتعلق ببطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب، في مزيج درامي يجمع بين التراجيديا، الإنسانية، والتشويق الوطني.

