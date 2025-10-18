نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه بسبب الموالد.. صبري فواز يطلق تصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان صبري فواز مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجّه رسالة نارية للمنتقدين لتصريحاته الأخيرة حول الموالد الشعبية، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تمثل جزءًا أصيلًا من هوية المصريين وثقافتهم المتجذّرة منذ قرون.

صبري فواز يطلق تصريحات نارية

وكتب فواز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منشورًا أثار تفاعلًا واسعًا، قال فيه: "الحلوين المقطقطين اللي لسه بيتعرفوا على مصر وناسها واحتفالاتها وموالدها دول… هي دي مصر يا حبيبي، هي دي مصر يا بابا! حابب تتعرف عليها؟ عيش فيها واقرا عنها، اللي مش قادر يفهم، يسأل وهيلقى ألف مين يجاوب!، ماينفعش تفتوا وتنظروا وأنتم مش عارفين حاجة… ماينفعش يا بابا، ماينفعش يا حبيبي!"

صبري فواز يعلق علي تأثير الموالد علي شخصيته الفنية

تصريحات فواز جاءت ردًا على موجة من الانتقادات التي طالته عقب حديثه عن تأثير الموالد في تكوين شخصيته الفنية والإنسانية، خلال مشاركته في فعالية "مساحة حرة" التي نظمها المركز القومي للمسرح، وقال: "تكويني بدأ في الريف، كنت دائم الخيال، وكانت الموالد رافدًا مهمًا في حياتي، كنت أحرص على حضورها، وهناك كانت بدايتي مع المسرح المدرسي في المرحلة الإعدادية."

تفاعل الجمهور مع منشور صبري فواز

وتفاعل الجمهور بقوة مع منشوره الأخير، إذ كتب أحد المتابعين: "جايين سنة 2025 يكتشفوا الموالد وكأنها حاجة غريبة! دي من أقدم ملامح الثقافة المصرية!"، فيما أضافت متابعة أخرى: "وانا صغيرة كنا نروح مولد المطراوي كل سنة، ونشتري الطراطير والحلويات، كانت أحلى ذكريات."

اخر اعمال صبري فواز

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لصبري فواز في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي شارك في بطولته مع محمد هنيدي، محمود حافظ، سما إبراهيم، نهى عابدين، وليد فواز، ألحان المهدي، خالد أنور، وإلهام وجدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.