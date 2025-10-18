بوسي تسرق الأضواء بإطلالة صيفية ناعمة ومكياج طبيعي ساحر

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت النجمة بوسي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة خطفت أنظار متابعيها وأثارت إعجاب جمهورها.

بوسي تسرق الأضواء بإطلالة صيفية ناعمة

تألقت بوسي بفستان صيفي ناعم التصميم يعكس أنوثتها وجاذبيتها، وجاءت إطلالتها متكاملة بتفاصيل بسيطة لكن لافتة، أظهرت رشاقتها وحضورها المميز.

بوسي تسرق الأضواء بمكياج طبيعي ساحر

واعتمدت بوسي تسريحة شعر منسدلة بانسيابية على كتفيها، لتمنحها لمسة طبيعية أنيقة تليق بأجواء الصيف، فيما اختارت مكياجًا ناعمًا بألوان دافئة أبرزت جمال عينيها، مع لمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع الذي أضفى إشراقة إضافية على ملامحها.

احدث اعمال بوسي

ولم يقتصر تألق بوسي على إطلالتها فقط، بل تواصل نجاحها الفني أيضًا؛ إذ كان آخر أعمالها أغنية "الشقاوة" التي جمعتها بالنجم سعد لمجرد كأغنية لفيلم "الشاطر" بطولة هنا الزاهد ومصطفى غريب وعدد من النجوم، وإخراج أحمد الجندي.

اخر اعمال بوسي

كما قدّمت بوسي مؤخرًا أغنية "دنيا جديدة" كأغنية دعائية لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، لتؤكد مجددًا حضورها القوي على الساحة الفنية والموسيقية.