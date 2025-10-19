القاهرة - محمد ابراهيم - خرج المخرج عمرو سلامة، عن صمته وصرح لأول مرة عن اسم الفيلم الذي كان قد أعلن عن أزمته مع الشركة المنتجة له، كاشفًا عن ما وصفه بـ "تحايل قانوني واضح" و"شبهة تزوير"، تسببت في ضياع حقوقه وحقوق فريق عمله، حيث كان قد نشر بيانًا أعلن فيه عن وجود نزاع مع شركة إنتاج وصفها بـ "سيئة السمعة"، دون أن يذكر اسم الفيلم أو تفاصيل الواقعة، لكنه أعلن صراحة أن الأمر يتعلق بفيلم "شمس الزناتي – البداية"، الذي كان قد عمل عليه على مدار عامي 2023 و2024، وشارك في تطويره وتحضيره منذ أكثر من عامين.

عمرو سلامة يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع صناع فيلم شمس الزناتي 2

وقال سلامة في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: "المشكلة ببساطة ومن غير الدخول في تفاصيل قانونية معقدة هي إن شركة الإنتاج اللي كان بيني وبينها عقد، حصل منها مشاكل، فتم عمل ملحق للعقد بينهي التزامي تجاه شركة تانية.

وأوضح أن هذا الملحق تم بسبب مشاكل متعددة، منها تأخر في صرف المستحقات، وعدم حصول بعض أفراد الفريق على حقوقهم، مما أدى إلى التوافق على أن يتم تنفيذ الفيلم مع شركة أخرى بدلًا من الشركة التي حدثت معها الأزمات.

وأضاف: "في الآخر، قرروا ينفذوا الفيلم لوحدهم من غير الشركة التانية، فاحنا اعترضنا، لأن كان حصل ملحق للعقد بسبب مشاكل زي شيكات من غير رصيد وناس ماخدتش حقها... فقررنا إننا مش هنلتزم بالعقد، وتكون فيه شركة تانية هي اللي تنفذ الفيلم، لكن هما تمسكوا بموقفهم وقالوا احنا اللي هننفذ الفيلم.

وأضاف:"قلت ليهم خلاص، لا أنا ولا الناس اللي معايا هنعرف نكمل الفيلم، قالوا تمام، فالمفروض يكون فيه تنازل أو يخلصوا مستحقات الناس اللي اشتغلت على الفيلم على مدار سنتين تلاتة، لكن هما قرروا ما يعملوش ده، وعملوا حركة فيها تحايل وشبهة تزوير: إنهم ينزلوا يعملوا أوردر وهمي وطلعوا فيه محضر إثبات حالة إني محضرتش الأوردر ومتغيب عن العمل، وكملوا بمخرج تاني.

اللتفاف حقوق الفريق

واعتبر سلامة أن ما حدث هو محاولة للالتفاف على حقوقه وحقوق فريقه، خاصة أن التصوير تم لاحقًا باستخدام تصاريح رسمية تحمل اسمه كمخرج، رغم انسحابه الكامل من المشروع، معلقًا: "صوروا كذا يوم بتصاريح عليها اسمي، وده تحايل واضح على القانون وعلى نقابة السينمائيين".

وأكد سلامة أنه شارك في تصوير مشاهد من الفيلم خلال عامي 2023 و2024، لكنه لم يتقاضَ مستحقاته الكاملة، متابعًا: "أنا خدت مستحقاتي عن المشاهد اللي اتصورت فعلًا، لكن مخدتش حقي عن السنتين اللي فاتوا في التحضير، ولا الناس اللي اشتغلت معايا خدت حقها".

تواصل بين عمرو سلامة واحمد خالد موسي

وتطرق سلامة إلى التواصل الذي جرى من قبل المخرج الجديد للفيلم أحمد خالد موسى، قائلًا: "أحمد خالد موسى تواصل معايا قبل التصوير بيومين بعد ما خلص تحضير وكلام مع الممثلين، فحسيت إن المكالمة دي متأخرة، وكان لازم يتم التواصل قبل كده وأنا مشكلتي الحقيقة مع الشركة المنتجة.

موقف النقابة

وانتقد سلامة موقف نقابة السينمائيين لعدم تدخلها لإيقاف التصوير رغم وضوح الملابسات القانونية، وقال: "أنا شايف إن نقابة السينمائيين كان المفروض توقف التصوير، لكنها قالت مش هتقدر. ودلوقتي بتكلم مع مسعد فودة نشوف حل حقيقي علشان نحمي حقوق العاملين خاصة أن الموقف ده مش أول مرة يحصل، ومخرجين كتير اتعرضوا لنفس الظلم".