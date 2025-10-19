نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة.. ملكة الأناقة تخطف الأنظار على الريد كاربت الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبهرت النجمة درة الجميع بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة.



قدّمت درة نموذجًا للأناقة الراقية التي تجمع بين الذوق الرفيع والبساطة المترفة، فارتدت فستانًا طويلًا ضيق القصة ينساب بانسيابية رشيقة على جسدها، جاء بتدرجات الفضي اللامع والأبيض، في مزيج يعكس رهافة حسها واختيارها الدقيق لتفاصيل الإطلالة.

واختارت درة مكياجًا ناعمًا بألوان النيود الهادئة أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر مرفوعة أضفت عليها مظهرًا ملكيًا متألقًا.



كما نسّقت مع الفستان كلاتش فضي بلمعة أنيقة ومجوهرات راقية من عقد وخاتم وحلق، أكملت بها الصورة الكاملة لـ "ملكة الأناقة" كما يلقّبها جمهورها وزملاؤها في الوسط الفني.

إطلالة درة لم تمر مرور الكرام، إذ تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على الريد كاربت، واعتبرها كثيرون من أجمل إطلالات المهرجان حتى الآن، لما حملته من توازن بين الجرأة والرقي، وبين البساطة والترف في الوقت نفسه.