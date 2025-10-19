نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة من البهجة في الجونة.. نانسي عجرم تشعل الأجواء ويسرا وإلهام شاهين يتفاعلان وكيت بلانشيت تتوج بطلة للإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في أجواء من السحر والاحتفاء، أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا خاصًا على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقدمت خلاله باقة من أشهر أغنياتها التي أشعلت الحفل طربًا وحماسًا. وشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد من النجوم على رأسهم يسرا وإلهام شاهين اللتان خطفتا الأنظار بتفاعلهما الكبير مع أغاني نانسي، حيث شاركتاها الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالحيوية والبهجة.

ومن جهة أخرى، شهد المهرجان تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت التي نالت جائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لمسيرتها المضيئة في السينما ومبادراتها الإنسانية البارزة، لتكون واحدة من أبرز لحظات التكريم في المهرجان هذا العام.

وتعد بلانشيت إحدى أهم نجمات هوليوود وأكثرهن تأثيرًا، إذ حازت على جائزتي أوسكار، وحققت حضورًا عالميًا لافتًا سواء في التمثيل أو الإنتاج المسرحي والسينمائي.

وتزخر المسيرة الفنية لبلانشيت بأدوار استثنائية في أفلام مثل إليزابيث، كارول، وتار، كما حصدت الأوسكار عن دوريها في فيلمي الطيار وبلو جاسمين، إلى جانب عملها كمديرة فنية مشاركة لفرقة سيدني ثياتر كومباني وتأسيسها لشركة الإنتاج Dirty Films التي نالت أعمالها العديد من الجوائز الدولية.

ويمتد تميز كيت بلانشيت إلى المجال الإنساني، حيث تشغل منذ عام 2016 منصب سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسخرت جهودها لدعم قضايا اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم في مناطق عدة من العالم مثل الأردن ولبنان وبنجلاديش وجنوب السودان. وفي عام 2018 كُرمت بجائزة الكريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي تقديرًا لعطائها الإنساني ومواقفها الداعمة لقضايا النازحين حول العالم.

هكذا جمعت ليلة الجونة بين سحر الفن وتأثير الإنسانية، لتؤكد أن المهرجان لم يعد مجرد منصة للاحتفاء بالسينما، بل أصبح مساحة تحتفي بالإبداع والمسؤولية معًا.

