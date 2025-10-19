نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العد التنازلي لنهاية Stranger Things.. سرّ الغموض الأخير وخطط الأخوين دافر تثير جنون الجمهور” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



بدأ العد التنازلي لنهاية واحدة من أعظم الأساطير التلفزيونية في عالم الفانتازيا والخيال، فبعد سنوات من النجاح الساحق، تفصلنا أسابيع قليلة فقط عن عرض الحلقات الأخيرة من الجزء الثاني للموسم الخامس والأخير من المسلسل العالمي "Stranger Things"، العمل الذي تحوّل إلى ظاهرة فنية وثقافية تجاوزت حدود الشاشة.

ومع اقتراب إسدال الستار على مغامرات "هوكينز"، يزداد الغموض الذي يلفّ الأحداث الأخيرة، فصنّاع العمل يلتزمون صمتًا تامًا بشأن نهاية القصة، رافضين الكشف أي خيوط جديدة، رغم انتشار أخبار تؤكد انضمام ممثلين جدد إلى السلسلة، ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات حول طبيعة الأدوار الجديدة، وما إذا كانت تمهيدًا لمشروع آخر من نفس العالم.

وفي حوار حديث لمجلّة فارايتي، رفض الأخوان مات وروس دافر، مؤلفا العمل، الإجابة عن الأسئلة التي تدور حول مصير الشخصيات أو تفاصيل النهاية، مكتفيين بتصريح مقتضب قال فيه مات دافر: “نفعل كل ما تبقّى لدينا من أعمال لإتمام العمل في هوكينز”. جملة قصيرة لكنها كفيلة بإشعال خيال الجمهور وإثارة آلاف التفسيرات المحتملة حول ما ينتظر الأبطال في الختام.

وفي الوقت الذي يتكتم فيه فريق العمل على كل التفاصيل، كشفت تقارير فنية أن الأخوين دافر يستعدان لإطلاق مسلسل فرعي مشتق من عالم "Stranger Things"، كانت أول إشارة إليه في صيف 2022 بعد النجاح التاريخي للجزء الرابع. ويبدو أن المشروع الجديد لن يكون استمرارًا مباشرًا للقصة الأصلية، بل عالمًا مختلفًا بروح واحدة، إذ قال مات دافر: “إنه لا يشبه شيئًا مثل حرب النجوم، نحن لا نحاول بناء عالم أسطوري ضخم، بل نرغب في قصة تلتقط روح المغامرة والخيال العلمي التي أحبها الجمهور، عن الأطفال والمغامرات والفانتازيا الصافية”.

هذه التصريحات الغامضة زادت من شغف المتابعين، الذين يرون أن النهاية المنتظرة قد تكون أضخم ما قدمه العمل منذ بدايته، وربما تمهّد لانطلاقة جديدة في عالم خيالي يحمل نفس الروح ولكن بوجوه مختلفة. ومع كل يوم يقترب من موعد العرض، يتحوّل "Stranger Things" من مجرد مسلسل إلى حدث عالمي ينتظر الجمهور تفاصيله بشغف يشبه انتظار نهاية حقبة فنية كاملة.

