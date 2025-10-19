أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر

القاهرة - محمد ابراهيم -



شارك الفنان أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو جديد ظهر فيه داخل طائرته الخاصة أثناء توجهه إلى ألمانيا لإحياء حفله الغنائي المرتقب هناك يوم 8 نوفمبر المقبل،وظهر سعد في الفيديو بروحه المرحة المعهودة وهو يخاطب جمهوره بطريقة ساخرة قائلًا: "بالنسبة لجمهوري في ألمانيا، مش هافضل أقول جمهوري الحبيب ومستنيكو، أنا عامل حفلة يوم 8 نوفمبر، واللي عايز ييجي ييجي، واللي مش عايز ميجيش"، في لقطة عفوية نالت إعجاب جمهوره وتفاعل كبير على مواقع التواصل.



ويعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026. الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة عبّرت عن سعادة المصريين بالانتصار، وأكدت استمرار سعد في تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع في لحظات الفرح.