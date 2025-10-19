حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها بلمسة من الأناقة والدفء.. أنوثة متجددة وابتسامة لا تُنسى

القاهرة - محمد ابراهيم -



في لحظةٍ مفعمة بالحب والسكينة، اختارت الفنانة حورية فرغلي أن تحتفل بعيد ميلادها هذا العام داخل أروقة منزلها الدافئ، بعيدًا عن صخب الكاميرات وعدسات الإعلام، مكتفية بحضور المقربين منها وبعض الأصدقاء الذين شاركوها أجواءً مميزة تنبض بالود والصفاء.

وقد خطفت حورية الأنظار بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والرقي، حيث ارتدت فستانًا ناعم التفاصيل يعكس أنوثتها الهادئة وجمالها الطبيعي، بينما أضفت الورود والبالونات والشموع أجواءً حالمة تليق بامرأة عادت إلى حياتها بابتسامة أكثر إشراقًا بعد رحلة مليئة بالتحديات.

وفي الصور التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت حورية متألقة وسعيدة وهي تقطع قالب الحلوى وسط ضحكات أصدقائها، في مشهد عبّر عن روحها المرحة وشغفها بالحياة، وكأنها تقول لجمهورها: "الفرح ممكن يولد من جديد مهما كانت التجارب قاسية".

وتلقت الفنانة الجميلة سيلًا من التهاني من جمهورها ومتابعيها الذين غمروها برسائل مليئة بالمحبة، متمنين لها عامًا جديدًا يحمل مزيدًا من السلام الداخلي والتألق الفني، خاصة بعد عودتها المبهرة إلى الساحة الفنية.

وتُعد حورية فرغلي واحدة من أكثر النجمات قربًا إلى قلوب الجمهور، ليس فقط لموهبتها الكبيرة وتنوع أدوارها بين السينما والتلفزيون، بل أيضًا لإنسانيتها وصدقها في التعامل مع الآخرين، وهي الصفات التي جعلت جمهورها يقف إلى جانبها في أصعب مراحل حياتها.

يُذكر أن آخر أعمالها كان المسلسل الإذاعي "سندريلا كيوت"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وحقق أصداءً طيبة، ليؤكد أن حورية ما زالت قادرة على مفاجأة جمهورها في كل ظهور جديد، بحضورها المختلف وأدائها الذي يجمع بين الحس والصدق والعمق الفني.