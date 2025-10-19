مدين يحتفل بصيفه الموسيقي بحفلة رقمية خاصة ويعد جمهوره بمفاجآت جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -



فاجأ الملحن مدين جمهوره بإعلان عمل فني جديد يحمل طابعًا احتفاليًا مميزًا، يجمع فيه باقة من أبرز ألحانه التي قدّمها خلال موسم الصيف، في تجربة مختلفة يقدمها على هيئة حفلة غنائية مسجلة ستُعرض عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكشف مدين عن تفاصيل المفاجأة عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال فيه إن الصيف لم ينته بعد، وإنه قرر أن يحتفل مع جمهوره بطريقة مختلفة من خلال تقديم مجموعة من أعماله التي أحبها الناس في شكل حفلة موسيقية مصورة، داعيًا المتابعين لمشاهدتها غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع وعد بمفاجآت وحفلات أخرى قادمة قريبًا.

ويحمل العمل عنوان "الحفلة"، وهو من إنتاج مدين ستوديو، ويعد خطوة جديدة نحو تعزيز التواصل المباشر بين مدين وجمهوره عبر المنصات الرقمية، في إطار رؤية فنية تسعى لتقريب الموسيقى من الناس بأسلوب عصري ومبتكر.

ويُذكر أن مدين يُعد من أبرز الأسماء في عالم التلحين المصري والعربي، حيث تعاون على مدار مسيرته مع نخبة من كبار نجوم الغناء، وقدم العديد من الأعمال الناجحة التي رسخت اسمه كأحد أهم صناع الموسيقى في جيله.

