عودة ملحمية... الموسم السابع من «المؤسس عثمان» يشعل حماس الجماهير قبل عرضه



القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت ملامح الحماس تتصاعد بين عشاق الدراما التركية مع اقتراب عرض أولى حلقات الموسم السابع من المسلسل التاريخي الأشهر «المؤسس عثمان»، والذي استطاع خلال ست سنوات أن يحافظ على مكانته كأحد أكثر الأعمال متابعة في تركيا والعالم العربي. ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُعاد الحلقة عبر قناة دوت الخليج الجزائرية مساء الخميس في العاشرة بتوقيت السعودية على قمري نايل سات وعرب سات.





قصة جديدة وصراع دماء الإمبراطورية

يحمل الموسم السابع من «المؤسس عثمان» بعدًا تاريخيًا مختلفًا، إذ ينتقل بالأحداث إلى مرحلة أورهان بك، نجل المؤسس عثمان الغازي، الذي يواجه صراعات داخلية وخارجية لبناء إرث الدولة العثمانية. ويجسد الدور النجم الشاب ميرت يازجي أوغلو، الذي انضم حديثًا إلى العمل، ليقدم رؤية جديدة مليئة بالعاطفة والحروب التاريخية التي تميزت بها السلسلة منذ انطلاقها.





تفاعل واسع مع الإعلان الترويجي

الإعلان الترويجي للموسم السابع أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهر لمحات من معارك ضخمة ومشاهد مؤثرة تعيد الجمهور إلى أجواء القوة والعزيمة التي اشتهر بها المسلسل. وتداول الجمهور لقطات من الإعلان، معبرين عن حماسهم الكبير لعودة العمل الذي بات رمزًا للدراما التاريخية التركية الحديثة.





نجوم صنعوا المجد على مدار المواسم السابقة

على مدى السنوات الماضية، شارك في «المؤسس عثمان» مجموعة من كبار نجوم الدراما التركية الذين شكلوا عمود العمل الأساسي، وعلى رأسهم بوراك أوزجيفيت في دور عثمان، وراغب سافاش، وديدام بالشين، وعائشة جول جوناي، وجلال آل، ونور الدين سانماز، وإيمره باسالاك، حيث استطاع كل منهم أن يترك بصمته الخاصة في ملحمة تلفزيونية متكاملة جمعت بين الدراما والتاريخ والإبهار البصري.





توقعات بموسم استثنائي

يعد الموسم السابع من «المؤسس عثمان» بمثابة مرحلة مفصلية في السلسلة، إذ يتوقع النقاد والجمهور أن يقدم صناع العمل توليفة قوية من الدراما والبطولات، مع حبكة أكثر عمقًا وتطورًا في الأحداث التي تمهد لولادة عهد جديد في الإمبراطورية العثمانية، ليبقى المسلسل علامة فارقة في تاريخ الدراما التركية الحديثة.

