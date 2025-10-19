كريم محمود عبد العزيز يرفع الستار عن مغامرة سينمائية جديدة ويخطف الأنظار بين الكوميديا والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لبدء تجربة سينمائية جديدة تجمع بين الغموض والتشويق، حيث بدأ مؤخرًا التحضير لفيلمه المقبل الذي يواصل صُنّاعه التكتم على تفاصيله الكاملة، في خطوة أثارت فضول جمهوره ومتابعيه الذين ينتظرون الإعلان الرسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأعمال التي يعيش من خلالها كريم حالة من النشاط الفني اللافت، إذ يتنقل حاليًا بين أكثر من تصوير لمشروعات مختلفة، مما يعكس رغبة واضحة في تقديم أدوار متنوعة تثبت قدراته كممثل قادر على الجمع بين الكوميديا والدراما بسلاسة.

ويترقب الجمهور قريبًا عرض فيلمه الجديد "طلقني"، الذي يقدمه في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالمواقف الإنسانية والمفارقات الساخرة، حيث يجسد شخصية زوج يدخل في دوامة من الأزمات بعد طلاقه، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث غير المتوقعة التي تجمعه بطليقته في رحلة مليئة بالمشاعر المتناقضة والضحك والدموع. ويشارك في البطولة نخبة من النجوم منهم دينا الشربيني، حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، ومحمود حافظ، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

أما عن آخر ظهور له في السينما، فقد أطل كريم كضيف شرف في فيلم "المشروع X" بجانب النجم كريم عبد العزيز ومجموعة من الفنانين منهم ياسمين صبري وإياد نصار، حيث حظي ظهوره بإشادة واسعة من الجمهور لما أضافه من خفة ظل وروح مختلفة داخل الأحداث.

وفي الدراما، كان آخر أعماله الجزء الثاني من مسلسل "مملكة الحرير"، الذي واصل فيه تقديم أداء قوي وملفت، مؤكدًا من خلاله قدرته على التنقل بين الأدوار المركبة والمليئة بالتحدي الفني.

ليثبت كريم محمود عبد العزيز بهذا النشاط الفني المتصاعد أنه يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، يجيد اللعب على أوتار الكوميديا والدراما، ويعرف كيف يختار أدواره بعين الممثل الواعي والجمهور المحب للتجديد.

