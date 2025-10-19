مي عمر تغسل ماضيها في عملها الجديد غسيل ومكوى المقرر عرضه في رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة مي عمر استعداداتها المكثفة لتصوير مسلسلها الجديد غسيل ومكوى، الذي يثير عنوانه حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة العمل وما تحمله الشخصية التي ستجسدها من مفاجآت. المسلسل من إخراج محمد علي، ومن المنتظر بدء تصوير أولى مشاهده منتصف الشهر المقبل، على أن يُعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2026 ضمن السباق الدرامي الكبير.

التحضيرات تجري على قدم وساق داخل كواليس العمل، حيث تسعى الشركة المنتجة إلى إتمام التعاقد مع باقي فريق البطولة خلال الأيام المقبلة، بينما تلتزم مي عمر الصمت حول تفاصيل دورها، ما زاد من حالة الغموض والتشويق التي تحيط بالمشروع، خصوصًا بعد نجاحها اللافت في موسم رمضان الماضي.

مي عمر كانت قد لفتت الأنظار في رمضان 2025 من خلال مسلسل إش إش الذي تولى تأليفه وإخراجه محمد سامي، وحقق وقت عرضه ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من حبكة درامية قوية وأداء مؤثر من بطلة العمل التي جسدت شخصية فتاة فقيرة تجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها قبل أن تنكشف أمامها أسرار ماضية غامضة.

فيلم شمشون ودليلة

على صعيد السينما، تواصل مي عمر نشاطها الفني بتصوير فيلم شمشون ودليلة مع الفنان أحمد العوضي، في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن كما تنتظر عرض فيلم الغربان مع عمرو سعد، تأليف وإخراج ياسين حسن، ويشارك فيه محمد علاء وميرهان حسين والراحل جميل برسوم وعدد آخر من الفنانين.

بهذه الخطوات تثبت مي عمر أنها تخوض عامًا مليئًا بالتحديات والمفاجآت الفنية، وتبدو عازمة على تقديم تجربة درامية جديدة تحمل بصمتها الخاصة وتضعها مجددًا في صدارة اهتمام الجمهور والنقاد.