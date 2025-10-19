عمرو سلامة يكشف محاولة تزوير واستيلاء على فيلمه

القاهرة - محمد ابراهيم -

خرج المخرج عمرو سلامة عن صمته ليكشف لأول مرة عن تفاصيل أزمته مع فيلمه الذي عمل عليه سنوات طويلة، موضحًا أن ما حدث يمثل تحايلًا قانونيًا واضحًا واستيلاءً على حقوقه وحقوق فريق العمل الفيلم المعني هو شمس الزناتي البداية، الذي بدأ التحضير له منذ عامي 2023 و2024، وشارك سلامة في تطويره وإخراجه قبل أن يتعرض لمشاكل مع الشركة المنتجة.

وأشار سلامة في حديثه إلى أن المشاكل بدأت بسبب تأخر المستحقات وغياب حقوق بعض أفراد الفريق، ما دفعه لتوقيع ملحق للعقد يسمح بنقل مسؤولية تنفيذ الفيلم لشركة أخرى، إلا أن الشركة المنتجة أصرت على المضي في الإنتاج منفردة، متجاهلة حقوق العاملين والمخرج نفسه.

وصرح سلامة بأن الشركة قامت بما وصفه بـ "تحايل وشبهة تزوير"، إذ أصدرت أوردرًا وهميًا وتحرير محضر يفيد بعدم حضوره، قبل أن يستعينوا بمخرج آخر لإتمام التصوير، رغم أن تصاريح التصوير الرسمية كانت تحمل اسمه كمخرج، ما اعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون ولحقوق النقابة.

وأكد المخرج أنه شارك فعليًا في تصوير مشاهد الفيلم خلال عامي 2023 و2024، لكنه لم يحصل على مستحقاته بالكامل، كما أن الفريق العامل معه لم يحصل على حقوقه، معربًا عن أسفه من تقاعس النقابة السينمائية عن التدخل لحماية حقوق المخرجين والعاملين في مواجهة مثل هذه التجاوزات.

وأشار إلى أن التواصل مع المخرج الجديد أحمد خالد موسى جاء قبل يومين فقط من بدء التصوير، وهو ما اعتبره متأخرًا للغاية، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في الشركة المنتجة وعدم التزامها بالقانون وبحقوق العاملين.

واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول حقيقية لحماية حقوق فريق العمل، خاصة بعد تكرار حالات مماثلة مع مخرجين آخرين في الصناعة، داعيًا إلى وضع ضوابط صارمة تمنع استغلال حقوق الإبداع بهذه الطريقة.