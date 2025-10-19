نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Black Phone 2 يحقق انطلاقة مدوية ويؤكد هيمنة الرعب والخيال على شباك التذاكر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت شباك التذاكر الأمريكية على وقع نجاح كبير لفيلم الرعب والخيال Black Phone 2، حيث حقق الفيلم نحو 24 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من عرضه، في أكثر من 4000 صالة عرض داخل الولايات المتحدة. هذا الرقم يعكس إقبالًا واسعًا من عشاق الرعب والخيال، الذين حرصوا على متابعة مغامرة الجزء الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق نجاحًا لافتًا، إذ وصلت إيراداته المحلية إلى 67 مليون دولار، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية 161 مليون دولار، مع ميزانية إنتاج بلغت 18 مليون دولار فقط. عودة سكوت ديريكسون إلى الإخراج في الجزء الثاني أعطت العمل دفعة قوية، حيث استطاع أن يمزج بين التشويق والرعب بأسلوب متقن يرضي جمهور الفيلم ويزيد من توقعاتهم.

نجاح Black Phone 2 ليس حالة منفردة في شباك التذاكر، ففي نفس الفترة، يواصل فيلم Weapons تحقيق أرقام قياسية، إذ وصلت إيراداته الإجمالية إلى 266 مليون و698 ألف دولار عالميًا، حيث حصد 151 مليون و398 ألف دولار داخل الولايات المتحدة، و115 مليون و300 ألف دولار خارجها. الفيلم الذي تنتجه شركة Warner Bros يمتد عرضه إلى ساعتين و8 دقائق، وقد جذب الجمهور بمزيجه بين الإثارة والحركة المشوقة، ما يجعله أحد أبرز الأعمال السينمائية لهذا الموسم.

هذا التنافس القوي بين أعمال الرعب والخيال والأفلام المثيرة يظهر بوضوح قوة السينما الأمريكية في جذب جمهور متنوع، ويؤكد أن أفلام الإثارة والرعب لا تزال تحتفظ بمكانتها الخاصة على الساحة السينمائية، مع توقعات بأن Black Phone 2 سيواصل تحقيق المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القادمة، مستفيدًا من قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر كل جديد في عالم الرعب والخيال.