نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه.. مراد مكرم يشيد بـ طه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان مراد مكرم بالرد على الهجوم الذي تعرض له الفنان الشاب طه دسوقي، خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة حيث عبر استيائه الشديد من الهجوم غير المبرر الذي حدث له، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور مراد مكرم

وكتب مراد مكرم: "لا تربطني اية صلة صداقه أو معرفه حتي بالفنان الشاب طه الدسوقي، بس ضايقني أوي كم الهجوم عليه من ناس كتير وصفحات كتير،زي ما يكون الموضوع مقصود ومدبر، وأنا هنا هقول شهادة حق، من شخص في نفس المجال”.

وأضاف: "طه ابتدى من الصفر، ممكن بدايته كانت ستاند اب كوميدي، بس فيه غيره كتير أوي ومشهورين أوي في مجالهم، يمكن اشهر منه، بس ماعرفوش يمثلوا، سواء مش موهوبين، أو ما جتلهمش الفرصة، بس طه عافر ودور علي الفرصة، ولما جاتله ذاكر وأجاد دور المحامي ولا دور أولاد الشمس ولا أدوار تانيه كتير أثبت فيها طه إنه معجون فن، وماحدش جامله”.

تابع: "هو يستحق الفرصه…نيجي بقي لمقدمته في افتتاح مهرجان الجونه، قال كلام في قلب كل ممثل، وقاله ببساطة وتلقائيه وخفة ظل وقبول من عند ربنا …فيه فعلًا كام واحد ما ضحكوش من الحضور”.

واختتم قائلا: “ودول اللي الناس دي مسلطة عليهم في بوستاتهم،و فيه مئات تانيين في الحضور وملايين في البيوت سخسخوا علي روحهم من الضحك، أو علي الأقل ابتسموا إلى يعرف طه يقوله، ما تزعلش..انت فنان وموهوب،بس فيه ناس، لأسباب مجهولة ما بيحبوش الخير لحد”.