منة شلبي للميس الحديدي:"الساحر" و"بحب السيما" نقلتان نوعيتان في مسيرتي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة منة شلبي إن فيلم "الساحر" كان بالنسبة لها أول نقلة نوعية في مسيرتها الفنية مع المخرج الراحل رضوان الكاشف، وبعد فترة حققت نقلة نوعية أخرى من خلال فيلم "بحب السيما"، مشيرة إلى أن كلا العملين كانا بمثابة نقاش حول تابوهات اجتماعية، حيث تناول فيلم "الساحر" قضية المراهقات، بينما تناول "بحب السيما" تابو آخر يتعلق بتحديات المسيحيين في عقبة الزواج وصعوبة الطلاق.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"في البداية كنت بلعب شوية، وحاولت أبقى معروفة، لحد ما جاء فيلم أحلى الأوقات.

حاولت من خلاله أخذ مساحة كفنانة من الفتيات في الأدوار المختلفة، وتبعت ذلك بعدة نقلات مهمة مثل إنت عمري، وهي فوضى، والعشق والهوى، ثم بدأت أشعر فعلًا أني بقيت ممثلة في فيلم نوارة، يمكن مش فيلم جميل أوي، لكنه يظل فيلمًا إنسانيًا مؤثرًا عند محبي السينما".

وكشفت منة شلبي كواليس مشاركتها في فيلم "الهوى سلطان"، معلقة: "الهوى سلطان أول ما قرأته هبة يسري شاطرة جدًا لإنه ا عملت سابع جار وهي محبوبة على المستوى الانساني ولازم هتتحب لأنها صادقة ولذيذة وفطرية وعملية وأخذت مخاطرة العمل مع مخرج جديد ولم أكن أعلم أن الفيلم هيفرقع كده كان نجاحه بالصدفة".

منة شلبي للميس الحديدي: "النجاح دائما يكون بالصدفة.. محدش مغسل وضامن جنة"



ولفتت إلى كافة النجاحات تكون بالصدفة قائلة: “ كل الاعمال النجاح فيها بالصدفة ومحدش مغسل وضامن جنة وهذا ليس له علاقة بالاجتهاد لكن بنتجهد والتوفيق من الله”.



وأوضحت أنها لاتحب لقب نجمة، قائلة: " لقب فيك إحنا مش ماشيين ننور في الظلمة لكن النجومية في الشارع عندما أرى سيدة الأنابيب أول ماتشوفني تفرح وتشهق وتاخدني في حضنها أو راجل في إشارة مرور في المعادي يديني مصحف أو حد يديني ولاده في حضني علشان يتصوروا معايا".