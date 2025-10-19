نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "قصر الباشا" لـ أحمد حاتم يتصدر التريند.. بعد طرح البرومو الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للفيلم الذي يترقبه الجمهور بشغف، تمهيدًا لعرضه قريبًا في دور السينما المصرية والعربية.

برومو فيلم قصر الباشا

البرومو حمل أجواء غامضة ومشاهد مشوقة، كشفت عن عالمٍ مليء بالأسرار والجرائم والوجوه المزدوجة، ما جعل الجمهور يترقب ما يدور خلف جدران القصر الذي يبدو أنه يخفي أكثر مما يُظهر.

أبطال فيلم قصر الباشا

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين، ويجمع نخبة من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا.