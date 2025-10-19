منة شلبي: "رحيل وحيد حامد يُتم فني وكان بوصلتي في الحياة لما يحصلي تشوش"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصفت الفنانة منة شلبي رحيل الكاتب والسيناريست وحيد حامد بالخسارة الكبرى للفن المصري، ليس ذلك فقط، بل اعتبرته بمثابة "يُتم فني"، قائلة: "ليس على مستوى الفن فقط، لكنه يمسني أيضًا على مستوى الحياة وخبراتها، حيث كان مرجعيتي وبوصلتي في الحياة."

تصريحات منة شلبي



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة: “أي شغل بيبقى فيه مشاكل وصراعات، وفي بعض الأوقات ممكن تقولي مش عاوزة أكمل”.



وذكرت واقعة جمعتها بالكاتب وحيد حامد قائلة: "رُحت له مرة وقلت له أنا بحب الشغلانة دي بس مش عارفة أنتوا كملتوا فيها إزاي؟ ده فيها ناس صعبة أوي. فقال لي: أنتي هتعرفي إمتى تحطي كل بني آدم في موضعه الصحيح؟ وهتعرفي إمتى حد قدر يتطاول بأي شكل من الأشكال إزاي ترديه؟ وكان عندي وقتها 19 سنة، ورغم إني قوية من صغري لكن كان فيه تحديات".



وأكملت: "لما كنت بتوه ببوصلتي كان بيرجعني." وعن أهم نصائحه لها قالت: "قالي هيطلعلك ظوافر"، وعقبت الحديدي: "وهل طلعلك ظوافر؟"، لترد منة شلبي: “مع الوقت أصبحت وبفضل هذه النصيحة أستطيع أن أحمي نفسي، وهذه هي الأظافر التي تحدث عنها الراحل ونصحني بها. أصبحت أستطيع التفادي مقارنة بزمان كنت ممكن آخد الحاجة وأعيط مع نفسي”.



وأردفت: "إحنا مش عايشين في الجنة، بنقابل عثرات وناس حلوة وناس وحشة وقلوبها مش كويسة، المهم نعرف إزاي نتفادى ده برشاقة ورُقي دون الوقوع. لايمكن أنظر للوراء لإنه لو بصيت وره هعمل حادثة".