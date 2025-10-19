نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال: وجود الفنانين في مجلس الشيوخ يعكس تحضر الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لخدمة المجتمع والفنانين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أن هذه الخطوة تعكس أهمية دور الفن في بناء المجتمع.

أشار ياسر جلال إلى أن وجود فنانين في مجلس الشيوخ يعكس تحضر الدولة وأهمية التعليم والثقافة في بناء المجتمع. وأكد أن الفن يعبر عن نبض الشارع وهمومه وطموحاته.

أكد ياسر جلال أنه رجل بسيط ويحب أن يبقى على طبيعته، مشيرًا إلى أن البساطة تقرب النائب من الناس. وأضاف أنه في خدمة الناس سواء داخل أو خارج مجلس الشيوخ.

أشار ياسر جلال إلى أن وجود فنانين في مجلس الشيوخ يعكس صورة مشرفة لمصر، مؤكدًا أن الفن جزء من قوة مصر الناعمة.