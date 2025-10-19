منة شلبي للميس الحديدي:لازم أفضل "هاوية" علشان أبدع واوصل الشخصيات للمشاهد مع حصولي على أجر "المحترف "

القاهرة - محمد ابراهيم - فسرت الفنانة منة شلبي العبارة التي ذكرتها في ندوة مهرجان الجونة السينمائي حين قالت: "أنا هاوية بأجر محترف"، قائلة: "لازم أفضل هاوية علشان أعرف أشتغل وأبدع، وفي نفس الوقت آخد أجر محترف، لكن من المهم ألا يؤثر حصولي على أجر المحترف في طريقة تفكيري أو يزغلل عيني، فيعوقني عن العطاء. الفنان لازم يذاكر ويعرف إزاي هيعمل الدور في كل عمل، وكيف يوصل الجمل للمشاهد بصدق، وده جزء من حياتي."



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: متى ترفض منة شلبي دورًا بعينه؟أجابت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"أرفض الدور لو حسيت إن البطلة مصنوعة، وإنها لازم تبقى أحلى واحدة ومش بتغلط. أكيد فيه ناس طيبين لدرجة خطيرة، وفيه مظلومين كتير، لكن في المقابل فيه ناس تانية مش كده. المهم وأنا بعمل الدور إني أصدق البنت دي، حتى لو كانت ضد قناعاتي، بس لازم أحس إنها موجودة في الحياة."



وعلقت على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: شكلك إتغير عن أو ماظهرتي كنتي كلبوظة ودلوقتي إتغير ؟ قائلة: " أنا معقدة من التخن ولما عملت الساحر كنت تخينة ومكنتش عارفة البس وحسيت أن التخن هيحصرني في أدوار أكبر من عمري وحسيت أني محتاجه أبقى حرة في إختيار الادوار زي مانا عاوزة قررت اخس علشان الشغل وعلشان كبنت ألبس إلى أنا عاوزاه ".