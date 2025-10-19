تامر حسني يعلق على زيارته لطفلة تحارب السرطان.. فماذا قال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الشديدة بزيارة طفلة تحارب السرطان، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "حسني":"رحلتنا مع ليلى القمر العسل دي أنا وحبيبي مصطفى غريب، لما عرفت إنها بتتعالج وبتصارع المرض وطلبها تشوفني أنا ومصطفى زي ما كاتبة في الخبر، بعت لمصطفى قولت له تيجي نفرحها ونروح لها فجأة؟ كتر خيره ما ترددش لحظة قال لي هجيلك الصبح ونروح إن شاء الله"

وأضاف تامر قائلا: "دورنا على العنوان وروحنا لها فعلًا بيتها في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ودي رحلتنا معاها لحظة بلحظة، ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي، ربنا يشفيكي يا حبيبتي ادعوا لها هي وكل اللي زيها".