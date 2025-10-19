نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي:"التسامح يحتاج لقوة وورثتها عن أمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة منة شلبي أنها لا تحكم على أحد في حياتها باستثناء من تسبب في أذيتها، قائلة: "لا أحكم على أحد، فقط على من آذاني، لأنني شخصية غير مؤذية بطبيعتي، ولا أبدأ بإيذاء أي شخص."



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، ردًا على سؤالها: هل هناك من آذاك في الحياة أو في العمل؟قائلة: "فيه ناس أذتني في الحياة والشغل، لكن ربنا في النهاية بينصرني، وأنا بشفق عليهم."



وعن مدى مسامحتها لمن آذاها، قالت: "بسامحهم، لأن عدم المسامحة معناها إنهم هيفضلوا في تفكيري، وده هيعطلني، وبالتالي بسامح كنوع من الشفقة عليهم."

وكشفت أن هناك من حاول إيذاءها في حياتها العملية، لافتة إلى أن هذا يرتبط عادة بالنجاح، قائلة: "أي إنسان ناجح في الدنيا طبيعي يلاقي ناس مش طايقة المكانة دي، وهؤلاء مثيرون للشفقة."



وقاطعتها الحديدي متسائلة: هل في حد وجعك في حياتك الشخصية؟لترد منة شلبي: "أي حد أذاني أو حاول يضايقني، ربنا نصرني عليه، وأنا في حالة من السلام النفسي. بشفق عليه وبتمنى ليه إن قلبه يكون أبيض، وإن ربنا يشفيه."

وعن قدرتها على التسامح قالت: " التسامح يحتاج قوة ورثتها عن أمي "