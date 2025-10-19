فن ومشاهير

باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 1/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 2/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 3/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 4/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 5/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 6/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 7/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 8/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 9/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 10/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 11/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 12/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 13/14
  • باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة 14/14

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا بحفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة من مصر وأبناء الجالية اللبنانية.

 

وخطفت اليسا الأنظار بمجرد صعودها علي خشبة المسرح مرتدية فستانا "ذهبي اللون" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإستقبال الحار.

 

حضرت إليسا بصحبة مديرة أعمالها انجيلا السيسي واشعلت الأجواء بوصلة طربية رومانسية من أغانيها التي تميزت بها طوال مشوارها الفني والتي تخللها تبادل "الدعابة "و "الدلع والدلال " مع الجمهور من الجنسين.

 

وتواصل ملكة الإحساس إليسا حصد نجاحات ألبومها الأخير "أنا سكتين"، الذي تصدر قوائم الاستماع في الوطن العربي، خاصة أغنيته التي تحمل الإسم نفسه، حيث تجاوزت مشاهداتها على “يوتيوب” حاجز المليون ونصف مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها.

7722d8f847.jpg
24467e02d3.jpg
a085f44e19.jpg
868abcaeb3.jpg
e5e633f601.jpg
0c4aac5cf4.jpg
78cb1052f3.jpg
7b51fecfc0.jpg
f23ef1bb25.jpg
bb8e4ac511.jpg
02c3664a81.jpg
e0600220ee.jpg
a10e36ad0d.jpg
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا