باطلالة ذهبية.. أليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا بحفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة من مصر وأبناء الجالية اللبنانية.

وخطفت اليسا الأنظار بمجرد صعودها علي خشبة المسرح مرتدية فستانا "ذهبي اللون" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإستقبال الحار.

حضرت إليسا بصحبة مديرة أعمالها انجيلا السيسي واشعلت الأجواء بوصلة طربية رومانسية من أغانيها التي تميزت بها طوال مشوارها الفني والتي تخللها تبادل "الدعابة "و "الدلع والدلال " مع الجمهور من الجنسين.

وتواصل ملكة الإحساس إليسا حصد نجاحات ألبومها الأخير "أنا سكتين"، الذي تصدر قوائم الاستماع في الوطن العربي، خاصة أغنيته التي تحمل الإسم نفسه، حيث تجاوزت مشاهداتها على “يوتيوب” حاجز المليون ونصف مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها.