بفيلم المستعمرة وجائزة ١٠ آلاف دولار.. قنوات ART تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART للعام الثامن على التوالي في رعاية "منصة الجونة السينمائية" والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث تقدم قنوات ART جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار لاحدى مشاريع الأفلام الروائية تحت التطوير، بالإضافة إلى إقامة جناح خاص لها داخل سوق المهرجان.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART في المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال العرض العربي الأول لفيلم "المستعمرة" الذي تشارك في إنتاجه وتمتلك حقوق توزيعه في منطقة الشرق الأوسط.



فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد، مستوحى من أحداث حقيقة حول الشقيقين "حسام" ٢٣ سنة و"مارو" ١٢ سنة ويعيشان في مجتمع مهمش بمحافظة الإسكندرية، ويتلقيان عرضا بالتوظيف في المصنع بدلا من والدهما الذي لقى مصرعه في حادث أثناء العمل، ليكون العرض تعويضا عن خسارتهما لوالدهما بدلا من الدخول في معارك قضائية، ولكن خلال بدء عملهما في المصنع يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما حدثت بشكل عارض أم من خلال حادث مدبر.

فيلم "المستعمرة" يقوم ببطولته مجموعة من الوجوه الشابة منهم أدهم شكر، زياد إسلام، هاجر عمر، محمود عبد الهادي وعماد غنيم.