منة شلبي تروي كواليس ترشيحها لفيلم " الساحر " في فرح عمرو محمود ياسين

أحمد جودة - القاهرة - علّقت الفنانة منة شلبي على إهدائها جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي لوالدتها وللمخرج الراحل رضوان الكاشف، قائلة: "كل فتفوتة فيَّ، وكل تكويني، وكل تفصيلة في شخصيتي، يعود فضلها لأمي، وبدونها أنا لا شيء."


وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة: "أمي دلوقتي هي بنتي، أنا كنت بنتها وهي كانت بتعمل كده بغريزة الأمومة، لكن دلوقتي أنا متشرفة إنها بنتي."


وعن المخرج رضوان الكاشف قالت: "ده صاحب أول فضل عليا، هو اللي جابني وحطني في تحدي فيلم (الساحر)."

 


أما عن ذكرياتها في فيلم "الساحر" ودور الفنان الراحل محمود عبد العزيز فقالت: "كنا في فرح عمرو محمود ياسين، وكان بحضور محمود عبد العزيز وبوسي، وكان عمري 15 سنة، وكنت لابسة فستان سواريه لأول مرة ألبسه. بوسي قالت له: مش عندك بنتك في الفيلم قد منة؟ قالها: صحيح. فسأل أمي: بنتك بتمثل؟ قالت له: آه، وعاوزة تقدم في معهد الفنون المسرحية. فقالها: تمام، بس مش هاخد قرار قبل ما رضوان ياخده."

