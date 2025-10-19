نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي على أزمة النصوص والكتابة:الفن مش بس مرآة المجتمع، لكنه كمان بيحكي عن البشر في كل أعمارهم وتجاربهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة منة شلبي منتقدة ما وصفته بموضة "الدخلاء" على المهنة، ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أزمة الكتابة ووجود نصوص منفصلة عن الواقع أو تهرب من قضايا معينة: "فيه كده وفيه كده، لكن فيه ناس مش عارفة هي بتشتغل الشغلانة دي ليه؟ بيشتغلوا علشان ياخدوا اللي ورا المهنة، مش علشان حبها الحقيقي."



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"فيه ناس بتشتغل سيناريست علشان تطلع تصريحات وتاخد فلوس وتبقى مشهورة، لكن إيه اللي بيقدموه؟ لا شيء."



وأكملت: "دي موضة شغالة بقالها نحو 12 سنة، وأنا بقولهم إن الفن في حد ذاته هو العظيم، مش إحنا كفنانين. إحنا نحاول نخدم الفن بموهبة ربنا منحها لينا، وإحنا مجرد أداة توصيل."



وأردفت: "وحيد حامد لن يتكرر، والآن لا يوجد أسامة أنور عكاشة، ولا أبو زيد، ولا مصطفى محرم وغيرهم من العمالقة. إحنا دلوقتي بنعاني من فقر في وجود الكُتّاب الكبار. حتى لو موجودين نماذج روعة زي مريم ناعوم وعبد الرحيم كمال وتامر حبيب، ومروان حامد عددهم قليل جدًا، يمكن عشرة على الأكثر، لكن في المجمل عندنا فقر في الجزئية دي. إحنا محتاجين أكتر. وإبداع أكتر ".



وختمت حديثها قائلة: "الفن مش بس مرآة المجتمع، لكنه كمان بيحكي عن البشر في كل أعمارهم وتجاربهم."