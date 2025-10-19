إنجي علاء تتألق في العرض الخاص لفيلم "Happy Birthday" بمهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الكاتبة والستايلست إنجي علاء بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها العرض الخاص للفيلم العالمي "هابي بيرث داي – Happy Birth Day" الذي أقيم على مسرح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، وسط حضور كبير من نجوم وصناع السينما.

وقد أشادت إنجي بالفيلم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعبّرت عن إعجابها الكبير بالقضية الإنسانية التي يناقشها الفيلم، مؤكدة أن العمل يحمل رسالة عميقة تمس وجدان المشاهد.

الفيلم الذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان تريبيكا السينمائي، شكّل لحظة فارقة في مسيرة المخرجة سارة جوهر، حيث نال إشادات واسعة من النقاد الدوليين، إلى جانب فوزه بثلاث جوائز كبرى:

أفضل فيلم روائي دولي

أفضل سيناريو دولي

جائزة "نورا إيفرون" لأفضل مخرجة، التي ذهبت للمخرجة سارة جوهر.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم التمثيل، بينهم نيللي كريم، حنان مطاوع، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف، وخديجة أحمد، فيما يأتي العمل من إنتاج مشترك بين محمد دياب، أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، وداتاري ترنر، وبمشاركة النجم العالمي جيمي فوكس في تجربة فريدة تمزج بين السينما المصرية والعالمية.

فيلم Happy Birthday يقدّم قصة مؤثرة عن الطفولة المقهورة وظروف الفقر التي تدفع الأطفال — خصوصًا الفتيات في الأرياف — إلى العمل المبكر في المنازل، في معالجة درامية تمزج الواقعية الإنسانية بحسّ بصري راقٍ جعل الفيلم أحد أكثر الأعمال العربية حضورًا على الساحة الدولية هذا العام.