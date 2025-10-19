تكريم المنتج صادق الصبّاح في ختام الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري مساء أمس، بتكريم المنتج صادق الصبّاح تقديرًا لدور شركة "سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان" في دعم الحركة المسرحية المصرية، ومشاركتها كشريك إعلامي رسمي في هذه الدورة التي أقيمت بين 4 و18 أكتوبر الجاري.

المنتج صادق الصباح

وجاء هذا التكريم تتويجًا للشراكة المميزة التي جمعت بين المهرجان وشركة الصبّاح، والتي عكست إيمان المنتج صادق الصبّاح العميق بأهمية المسرح المصري كرافد أساسي من روافد الفن والإبداع، وحرصه المستمر على دعم المواهب الشابة وخريجي أكاديمية الفنون.

بيان الفنان أحمد سلامة

وفي بيان سابق، أكّد الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن شركة "الصبّاح إخوان" كانت شريكًا أساسيًا في إنجاح هذه الدورة من المهرجان، مشيدًا بدعم المنتج صادق الصبّاح الذي يعبّر عن التزامه الحقيقي تجاه الفن المصري.

وتسلّم الجائزة نيابةً عنه، المشرف العام على إنتاج الشركة الأستاذ علي حسن، بحضور الأستاذ عصام بسام، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في القاهرة.

مشرف الإنتاج أستاذ علي حسن

تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

يُذكر أن المهرجان أقيم هذا العام تحت رعاية الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورفع شعار "المسرح للجماهير"، وشهد تقديم 32 عرضًا مسرحيًا على عدد من مسارح العاصمة، وسط مشاركة واسعة من الفنانين والمواهب الشابة.