نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر مفاجأة.. محمد رمضان يشعل دبي بحفل أسطوري في القرية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد رمضان لتفجير مفاجأة فنية جديدة بإحياء حفل غنائي ضخم في القرية العالمية بمدينة دبي، يوم السبت 25 أكتوبر الجاري، في واحدة من أكثر الحفلات المنتظرة ضمن موسم الفعاليات بالإمارات.

محمد رمضان يشعل دبي بحفل أسطوري في القرية العالمية

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن فتح باب حجز التذاكر إلكترونيًا لجمهور محمد رمضان في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث بدأت الأسعار من 25 إلى 30 درهمًا إماراتيًا، ما جعل الإقبال على التذاكر كبيرًا منذ الساعات الأولى من طرحها، نظرًا لشعبية رمضان الواسعة في الخليج والوطن العربي.

ومن المتوقع أن يقدم «الأسطورة» عرضًا استثنائيًا يمزج بين الغناء والاستعراض والطاقة المسرحية التي تميزه، إلى جانب تقديمه مجموعة من أشهر أغنياته مثل نمبر وان، مافيا، وثابت، في أجواء صاخبة ينتظرها الجمهور الإماراتي والعربي.

أحدث اعمال محمد رمضان

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان تألقه على الساحة الفنية بعد انتهائه مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامه «أسد»، المقرر طرحه رسميًا خلال عام 2026، والذي يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة في مصر والعالم العربي.

وقد نشرت المخرجة شيرين دياب مقطع فيديو من كواليس آخر يوم تصوير عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهر فيه رمضان يحتفل مع فريق العمل على أنغام أغنيته الشهيرة نمبر 1، وسط أجواء حماسية مفعمة بالفخر والإنجاز.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، ويشهد أول تعاون بينه وبين محمد رمضان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

وتدور أحداث «أسد» في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية «علي الفارسي»، القائد الذي يقود ثورة الزنوج ضد الجيش العباسي عام 1280 ميلاديًا، في ملحمة تاريخية تجمع بين الدراما، والحركة، والمشاهد الملحمية التي تُعيد إحياء واحدة من أكثر الفترات اشتعالًا في التاريخ الإسلامي.

