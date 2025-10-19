نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذ السبب.. نانسي عجرم تتربع علي عرش التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند، بعدما خطفت الأضواء وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو من حفلها الغنائي الضخم الذي أحيته مساء أمس السبت في مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور حاشد من النجوم والشخصيات العامة.

وظهرت نانسي في الحفل بإطلالة أنيقة وساحرة، حيث تفاعلت مع الجمهور وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي أحبها الملايين على مدار مسيرتها الفنية، من بينها «يا طبطب وأدلع»، «آه ونص»، و«إنت إيه»، وسط أجواء مليئة بالبهجة والتصفيق.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم المهرجان، من أبرزهم الفنانة يسرا ورجل الأعمال نجيب ساويرس وعدد من رموز الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، ما جعل الليلة واحدة من أكثر أمسيات الجونة أناقة وتألقًا.

ومن ناحية اخري، أطلقت نانسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”، والتي تعد آخر تعاون جمعها بالملحن الراحل محمد رحيم، وهي أغنية تحمل طابعًا مميزًا ورسالة تؤكد استمرارها في القمة، ما جعلها حديث الجمهور ومواقع التواصل فور صدورها.

ولم تكتفِ نانسي بذلك، بل طرحت كذلك أغنية «من نظرة» عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، لتواصل بذلك نشاطها الفني المكثف لعام 2025.

وتستمر نانسي عجرم في حصد النجاحات بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدّمتها مؤخرًا، حيث شاركت بأغنيتين في فيلم «مقسوم»، الأولى بعنوان مقسوم من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد، والثانية قلبي يا محتاس من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وفي أغسطس الماضي، أشعلت نانسي أجواء الصيف بأغنيتها المرحة «تيجي ننبسط»، التي حققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، وجاءت بتعاون مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع طارق مدكور، لتضيفها إلى قائمة أغانيها الخفيفة التي أصبحت شعارًا للفرح والطاقة الإيجابية.

كما خاضت نانسي أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال الأغنية الدعائية لفيلم «شوجر دادي»، بعنوان «آخر إصدار»، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، ومن إنتاج حمدي بدر “كرافت ميديا”.

