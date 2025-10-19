بالصور- اطلالات مهرجان الجونة تثير الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت عدد من نجمات الفن الأنظار خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات جريئة وأنيقة، وظهرن بفساتين قصيرة وجريئة تنوّعت في التصاميم والألوان على السجادة الحمراء.

اطلالة نيلي كريم في مهرجان الجونة السينمائي

وتنوعت اختيارات النجمات بين الفساتين القصيرة والتصاميم اللامعة والمطرزة، ومن بين الإطلالات اللافتة، تألقت بشرى بفستان قصير باللون البيبي بلو بتصميم أنيق، بينما اختارت روجينا فستانًا قصيرًا جريئًا أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

اطلالة روجينا في مهرجان الجونة السينمائي

كما ظهرت ناهد السباعي بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة، ولفتت شيرين رضا الأنظار بفستان قصير أضفى لمسة من الشباب والحيوية، في حين اختارت يسرا اللوزي فستانًا قصيرًا باللون الذهبي اللامع بتصميم كلاسيكي أنيق.

اطلالة ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، فضلًا عن إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع الأفلام وتعزيز التعاون الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

تميزت الإطلالات بين الجرأة والرقي، حيث تألقت الفنانة بلقيس بفستان جرئ، فيما اختارت جيهان الشماشرجي فستانًا جريئًا أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما لفتت ميس حمدان الأنظار بإطلالة تجمع بين الرقي والبساطة، وظهرت حنان مطاوع بفستان جديد ومختلف أضفى لمسة من الحيوية، بينما اختارت مي سليم فستانًا لامعًا بتصميم كلاسيكي أنيق.

كما تألقت درة بفستان وردي بسيط، وارتدت امينة خليل فستان باللون الاسود، واسماء جلال فستانًا فضياَ بالاضافة إلى نجلاء بدر التي لفتت الانظار بإطلالة أنيقة وجريئة

جيهان الشماشرجي

اطلالة اسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

ولم تقتصر المفاجآت على الفنانات المصريات فقط، بل شهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا لعدد من النجوم العالميين، من بينهم كيت بلانشيت التي تحدثت عن تجربتها في مصر ودورها في دعم قضايا اللاجئين، الأمر الذي أضاف بُعدًا إنسانيًا وثقافيًا للفعاليات.

ويحرص مهرجان الجونة السينمائي على تقديم منصة للتفاعل بين صُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على دعم السينما العربية والمواهب الجديدة، حيث يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، ويسعى إلى تعزيز التعاون الثقافي بين صناع السينما المحليين والدوليين.

ويعد مهرجان الجونة منصة بارزة لتسليط الضوء على أحدث صيحات الموضة والجمال بين نجمات الفن، حيث أصبح الحدث موعدًا سنويًا لجذب الأنظار ليس فقط للأفلام، بل للإطلالات التي تعكس مستوى الإبداع والجرأة في اختيار التصميمات والألوان.