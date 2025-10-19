نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المطرب أمير عيد التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد

وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة أمير عيد وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وفاة والدة أمير عيد

ورحلت عن عالمنا منذ قليل والدة المطرب أمير عيد وشيع جثمانها من مسجد الفاروق بمنطقة المعادى.

حب أمير عيد لـ والدته

هذا وسبق أن تحدث أمير عيد فى أكثر من مناسبة عن دور والدته فى حياته وتأثيرها عليه فيما وصل إليه من نجومية لإيمانها به.