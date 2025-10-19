ندا موسي: فخورة بمشاركتي في الندوة التثقيفية باحتفالات أكتوبر أمام الرئيس السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ندا موسي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة فى الندوة التثقيفية الـ 42، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ندا موسي تعبر عن سعادتها بمشاركتها في الندوة التثقيفية الـ 42



وأوضحت ندا موسي في تصريحات صحفية، أن مشاركتها فى الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة، جعلتها تري عن قرب مدي التضحية التي يبذلها الجيش المصري للدفاع عن وطننا الغالي، ويقدمون أرواحهم فداء للوطن.

أهم دور في مسيرة ندا موسي



وتابعت ندا موسي أن وقوفها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي هو فخر كبير لها، وشرف عظيم خاصة مع تجسيد دور هام في مسيرتها الفنية من خلال شخصية زوجة الضابط التي لعبت دورا هاما في توعية الشعب وكانت بمثابة صوت الحكمة والعقل خلال العرض الذي قدمته بالتعاون مع الفنان حمزة العيلي.

اخر اعمال ندا موسي



وحققت الفنانة ندا موسي نجاحا جماهيريا في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل وتقابل حبيب والذي حققت من خلال نجاح جماهيري كبير، وهو من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.



