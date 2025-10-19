نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريهان تشعل إنستجرام برسالة عشق لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت النجمة الكبيرة شريهان تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت جمهورها صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبّرت من خلالها عن حبها العميق وانتمائها لوطنها مصر.

شريهان تشعل إنستجرام برسالة عشق لمصر

وظهرت شريهان بإطلالة أنيقة تعكس رقيها المعتاد، موجهة رسالة مؤثرة كتبت فيها: "لو لم أكن مصريًا، لوددت أن أكون مصريًا".

تفاعل الجمهور

المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات الداعمة، معبرين عن إعجابهم بوطنيتها وجمال كلماتها، مؤكدين أن شريهان كانت وما زالت رمزًا للفن والجمال والروح المصرية الأصيلة.

شريهان بعد وقف إطلاق النار على غزة

سبق، وأشادت شريهان، بالجهود المصرية التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار على غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، بعدما استمرت لمدة عامين، وشاركت عبر خاصية استوري صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قالت فيه: الله اسمه السلام، سلاما لمصر، وعلى مصر، ومن مصر إلى جميع شعوب العالم.. تحيا جمهورية مصر العربية.

مرض شريهان

تعرضت شريهان لحادث سير مروع أدى لكسر العمود الفقري لها عام 1990م وقد سافرت إلى الخارج من أجل العلاج وقد امتنعت عن العمل فترة زمنية مدتها سنتين بحيث عادت بنشاط بعد العلاج عام 1994م بمسرحية شارع محمد علي، وأصيبت شريهان بمرض السرطان تحديدا في الغدد اللعابية مما أدى إلى قيامها لعدة عمليات جراحية في جانب خدها الأيمن لإزالة الورم واستئصاله.