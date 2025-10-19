نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى التميز والإبداع العربي 2025 برئاسة داليا المتبولي يكرّم نجوم الفن والإعلام في أضخم حدث فني يُقام بالقاهرة الشهر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن أستاذ الإعلام الدكتورة داليا المتبولي، رئيس ملتقى التميز والإبداع العربي، عن انطلاق الدورة الرابعة من الملتقى، والمقرر إقامته يوم 28 نوفمبر المقبل بفندق الماسة بمدينة نصر، بتنظيم من أكاديمية ويكيميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي.

ملتقى عربي يُجسّد الريادة والتميّز في أبهى صوره

يُعد ملتقى التميز والإبداع العربي من أكبر وأهم المهرجانات العربية التي تحتفي برموز السياسة والفن والإعلام والطب والمجتمع، بعد أن رسّخ مكانته كحدث عربي شامل يُجسّد الريادة والابتكار والذوق الرفيع في تكريم المبدعين والمؤثرين في مختلف المجالات.

وقد استطاع الملتقى أن يُحقّق صدى واسعًا ونجاحًا لافتًا منذ انطلاقه، بفضل الرؤية الثاقبة لأستاذ الإعلام د. داليا المتبولي التي جعلت من هذا الحدث منصة مرموقة تجمع رموز التأثير والإبداع في الوطن العربي.

ويُسجّل الملتقى حضورًا مميزًا كل عام، حيث يجتذب نخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة والطب وكبار الشخصيات العامة، ليصبح مناسبة ينتظرها عشاق الإبداع في العالم العربي بأسره.

تكريمات رفيعة المستوى لرموز الفن والسياسة والإعلام

وكشفت الدكتورة داليا المتبولي أنّ الدورة الرابعة ستشهد مفاجآت استثنائية وتكريمات فريدة لعدد من الرموز الذين أثروا الساحة العربية بعطائهم في مجالات الفن والسياسة والإعلام والطب والمجتمع، مؤكدة أنّ أسماء المكرّمين لم تُعلن بعد، مما يزيد من حالة الترقّب والإثارة التي تسبق هذا الحدث المرموق.

نجاح باهر في الدورات السابقة واهتمام إعلامي واسع

وحققت الدورة الثالثة من الملتقى، التي ترأستها الدكتورة داليا المتبولي، نجاحًا ضخمًا وصدى واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، بحضور كوكبة من النجوم الذين أضفوا على الملتقى بريقًا خاصًا، من بينهم:إلهام شاهين، درة، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء عامر، ماجد المصري، هاني رمزي، وائل جسار، حمادة هلال، خالد سليم، حميد الشاعري، أكرم حسني، عاصي الحلاني، مصطفى شعبان، حسن الرداد، أحمد بدير، أحمد زاهر، ليلى زاهر، ملك زاهر، أحمد فهمي، مي كساب، أوكا، شيكو، دياب، محمد ثروت، سهر الصايغ، هبة مجدي، روجينا، مي سليم، ريم البارودي، ميريهان حسين، أروى جودة، دينا فؤاد، بشرى، رانيا محمود ياسين، شيري عادل، أسماء أبو اليزيد، هدى الأتربي، محمود الليثي، شريف رمزي، المطربة نوال، المنتج مصطفى السويفي، طارق صبري، هبة مجدي، خالد الصاوي، منذر ريحانة، هشام إسماعيل، أكرم حسني، محمد أنور، إيهاب فهمي، انتصار، هاجر أحمد، عبير صبري، نهى عابدين، شريف رمزي، جيسيكا حسام، جان رامز، أحمد جمال، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، وئام مجدي، أحمد جمال سعيد، محمود التركي، محمد رضوان، أحمد فهيم، دنيا عبد العزيز، نسرين طافش، محمد محمود عبد العزيز، خالد سرحان، المنتج هشام جمال،السيناريست أيمن سلامه المخرج رؤوف عبد العزيز، الإعلامي طارق علام، وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، الكابتن خالد الغندور، الإعلامي نشأت الديهي، وغيرهم من كبار رموز نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة.

ملتقى يعزّز رسالة الفن والثقافة والإبداع في الوطن العربي

ويواصل ملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة أستاذ الإعلام د. داليا المتبولي ترسيخ مكانته كمنصة تُعلي من شأن الثقافة والفن والسياسة والإبداع العربي، وتؤكد أن القوة الناعمة قادرة على توحيد الشعوب وتعزيز مكانة المبدعين والرموز في مختلف المجالات.

فقد تحوّل الملتقى إلى علامة فارقة في المشهد الثقافي والفني العربي، ورسالة فخر بالنجاحات العربية في زمن تتطلّع فيه الشعوب إلى النموذج المُلهم والرمز الحقيقي للتميّز والإبداع.

رؤية قيادية تضع بصمة عربية في سجل الإبداع

وبفضل القيادة الملهمة والرؤية الواعية لأستاذ الإعلام الدكتورة داليا المتبولي، أصبح ملتقى التميز والإبداع العربي نموذجًا يحتذى به في دعم رموز الإبداع وصنّاع التأثير في الوطن العربي.

فهي لا تكتفي بتنظيم حدث احتفالي فحسب، بل تصنع منصة حقيقية تعكس روح التكامل بين الفن والسياسة والإعلام، وتُبرز مكانة المبدعين الذين يُضيئون المشهد الثقافي والفني بإنجازاتهم.

ومن خلال هذا الملتقى، تواصل د. المتبولي مسيرة نجاحها في إبراز قيمة الإبداع العربي وترسيخ مفهوم التقدير المستحق لكل من يقدّم بصمة متميزة في مجاله.

ويُنتظر أن يشهد ملتقى التميز والإبداع العربي 2025 حضورًا إعلاميًا عربيًا واسعًا وعددًا كبيرًا من المفاجآت الفنية المميزة، ليكون الحدث الأضخم والأكثر تميّزًا على الساحة العربية هذا العام، مؤكدًا مرة أخرى أنّ الإبداع لا وطن له، وأن التكريم هو اللغة التي توحّد المبدعين في كل المجالات.