دموع واعترافات.. محمود حميدة يكشف أسرار علاقته بيوسف شاهين في مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم محمود حميدة أجواء ندوة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعدما تحدث بصراحة وعاطفة جياشة عن علاقته الخاصة بالمخرج الأسطوري الذي ترك بصمة لا تُنسى في مسيرته الفنية.

وقال حميدة في كلمته التي أثارت تفاعل الحضور: "يوسف شاهين كان بالنسبالي أب حقيقي، مش مجرد مخرج اشتغلت معاه. الفرق بينه وبين والدي كان سنتين بس، وكان بيتعامل معايا زي ما والدي كان بيعمل، نفس الحنية ونفس الصرامة."

وأضاف ضاحكًا وسط تصفيق الجمهور: "كان عارف إني عنيد وحمار، ومكنش بيقولي الكلام بشكل مباشر، كان يوجّهني بحكمة وصبر غريب. كان بيحتويني ويفهم انفعلاتي كأنه أب مش مخرج."

وتابع النجم الكبير حديثه مؤكدًا أن يوسف شاهين لم يكن مجرد صانع أفلام، بل كان مدرسة كاملة في فهم النفس البشرية، قائلًا: "هو ماكانش بيخرج ممثلين، كان بيخلق شخصيات حقيقية. يفتحلك باب جواك عمرك ما كنت تعرفه، وده سر عبقريته."

واشاد حميدة برؤية شاهين الإبداعية وقدرته على الوصول لجوهر الإنسان، قائلًا: "يوسف شاهين كان مبدع بمعنى الكلمة. علمنا إن الفن مش كاميرا وإضاءة بس، لكن حالة روحانية بتجمع بين المخرج والممثل والجمهور."

واختتم حديثه بكلمات مؤثرة، قائلًا: "الله يرحمه، كان صاحب بصمة لا تتكرر، وكان سبب في إننا نفهم يعني إيه السينما تبقى حياة، مش شغل."

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من كبار نجوم وصناع السينما، بينهم حسين فهمي، لبلبة، خالد يوسف، عمر عبد العزيز، يسرا اللوزي، روجينا، رشا بن معاوية، والمنتج محمد حفظي، إلى جانب عدد كبير من ضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.