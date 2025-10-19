نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الزمن الجميل يسرا وحسين فهمي يحييان ذكرى يوسف شاهين في مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة الكبيرة يسرا برفقة الفنان حسين فهمي على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلم «إسكندرية كمان وكمان»، في احتفالية مميزة تُحيي ذكرى المخرج الراحل يوسف شاهين، أحد أبرز رموز السينما العربية والعالمية.

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا لعدد من النجوم الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، من بينهم إلهام شاهين، ليسا اللوزي، روجينا، ليليك، إلى جانب عدد من صناع السينما والإعلاميين، الذين عبّروا عن تقديرهم العميق لمسيرة يوسف شاهين وإرثه السينمائي.

ويُكرّم مهرجان الجونة في دورته الثامنة مئوية يوسف شاهين عبر برنامج فني وثقافي متكامل يسلّط الضوء على بصمته التي ما زالت تلهم أجيال المبدعين، حيث يجمع بين العرض السينمائي والمعرض البصري التفاعلي «باب الحديد» الذي يعيد تقديم شاهين بروح جديدة.

"باب الحديد".. تجربة فنية تُعيد اكتشاف شاهين

يقدّم معرض «باب الحديد» تجربة حسية فريدة، تُحرّر الصورة من إطارها التقليدي لتفتح أمام الزائر رحلة بصرية ووجدانية داخل عوالم شاهين، حيث تتقاطع اللقطات السينمائية مع الإبداع البصري والمواد السمعية والتركيبات الفنية في تصميم يجمع بين التراث والابتكار.

ويأتي المعرض بتعاون بين المخرجة والمنتجة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، والمهندسة المعمارية شيرين فرغل، مؤسسة شركة JYStudios ومصممة المعرض، بدعم من شركة أفلام مصر العالمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية كشريك داعم للأثر.

ويستدعي المعرض روح يوسف شاهين بطريقة تجعل الزائر يشعر وكأنه يرافق المخرج الأسطوري في جولة داخل ذاكرته، حيث تتحول قاعات العرض إلى مساحات نابضة بالضوء والصوت والحكايات، في تجربة تتجاوز المشاهدة إلى تفاعل حي مع فلسفة شاهين الفنية.

