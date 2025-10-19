نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تروّج لأغنيتها الجديدة بإطلالة رياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة خطفت الأنظار، تروّج من خلالها لأحدث أغانيها، بإطلالة رياضية أنيقة جمعت بين الجرأة والعصرية.

هيفاء وهبي تروّج لأغنيتها الجديدة بإطلالة رياضية جريئة تشعل إنستجرام

وظهرت هيفاء وهي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بستايل رياضي جذّاب، أضافت إليه بلوزة كرانيش ناعمة بنفس اللون، فيما أكملت اللوك بحذاء ذي كعب عالٍ وجوارب طويلة بيضاء، لتمنح مظهرها طابعًا يجمع بين الحيوية والأنوثة. أما نظارتها الشمسية البيضاء فكانت لمسة عصرية أكملت جاذبيتها المعتادة.

هيفاء وهبي تروج لـ أحدث أغانيها

وعلّقت هيفاء على الصور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” قائلة: “أي أغنية من ميجا هيفاء المفضلة عندكم وقت التمرين؟”

تفاعل الجمهور

المنشور حصد تفاعلًا واسعًا من جمهورها في الوطن العربي، حيث انهالت التعليقات التي تغزلت بإطلالتها الجديدة، وتساءل المتابعون عن مفاجأتها القادمة بعد هذا اللوك اللافت.

حفل هيفاء وهبي في أبو ظبي

وفي سياق آخر، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل ضخم بمناسبة ليلة رأس السنة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، بمشاركة النجم ناصيف زيتون، يوم 31 ديسمبر المقبل، لتستقبل العام الجديد مع جمهورها العربي في أجواء غنائية صاخبة.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الرسمي للحدث، دون الكشف بعد عن موعد طرح التذاكر، ما زاد من حالة الترقب بين محبي النجمين الذين ينتظرون تفاصيل الحفل بشغف.