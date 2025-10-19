نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «إسكندرية كمان وكمان» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة الكبيرة يسرا بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث رافقها الفنان حسين فهمي خلال العرض الخاص لفيلم «إسكندرية كمان وكمان»، في احتفالية مميزة استحضرت روح المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، أحد أعمدة السينما المصرية والعربية.

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا لنجوم الفن والإعلام، من بينهم إلهام شاهين، ليسا اللوزي، روجينا، ليليك، وعدد من صُنّاع السينما الذين حرصوا على المشاركة في هذا التكريم المميز، تقديرًا لمسيرة يوسف شاهين وإرثه الذي لا يزال يلهب خيال الأجيال الجديدة من المبدعين.

وفي دورته الثامنة، يحتفي مهرجان الجونة بمئوية يوسف شاهين عبر برنامج فني وثقافي شامل، يسلّط الضوء على بصمته الفريدة في عالم السينما، ويتضمن عرضًا خاصًا لفيلمه «إسكندرية كمان وكمان» إلى جانب معرض بصري تفاعلي بعنوان «باب الحديد»، يعيد اكتشاف المخرج الأسطوري بروح عصرية مبتكرة.

«باب الحديد».. تجربة بصرية تُعيد إحياء ذاكرة شاهين



يقدّم المعرض تجربة فنية غامرة تجمع بين الصورة والصوت والإبداع البصري، حيث يعيش الزائر رحلة داخل عوالم يوسف شاهين السينمائية والإنسانية، من خلال تصميم يجمع بين التراث والحداثة. تتقاطع فيه اللقطات السينمائية مع التركيبات الفنية والمؤثرات السمعية لتجعل المشاهد يشعر وكأنه يسير في ذاكرة شاهين الحيّة.

وجاء هذا العمل الفني بتعاون بين المخرجة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، والمهندسة المعمارية شيرين فرغل، مؤسسة شركة JYStudios ومصممة المعرض، بدعم من شركة أفلام مصر العالمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تشارك كشريك داعم لهذا الأثر الثقافي الكبير.

يوسف شاهين يعود إلى الشاشة بروح جديدة



وفي خطوة تحمل الكثير من الحنين والتقدير، أعاد المهرجان عرض فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، الذي يُعد من أهم أعمال شاهين، حيث تناول فيه المخرج الكبير سيرته الذاتية بشجاعة وصدق فني نادرين، مقدّمًا رؤية فلسفية عن الإنسان والفنان والمجتمع.

كما يعرض المهرجان أربعة أفلام أخرى لمخرجين عرب تأثروا بفكر شاهين أو تتلمذوا على يده، في تحية فنية تعكس كيف امتد تأثيره ليصنع مدرسة سينمائية متفردة ما زالت تُلهم المبدعين في الوطن العربي والعالم.

