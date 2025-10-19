نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسني: الصدفة صنعتني مطربًا.. ونجاح «كل البنات بتحبك» كان هدية من السماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب حسام حسني عن كواليس بدايته في عالم الغناء، مؤكدًا أن دخوله المجال لم يكن مخططًا له، بل جاء عن طريق الصدفة البحتة، موضحًا أن النجاح الحقيقي هو رزق من عند الله لا يمكن لأي شخص أن يصنعه بمفرده.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها على قناة صدى البلد 2، إن أغنيته الشهيرة «كل البنات بتحبك» كانت بمثابة علامة فارقة في مشواره، لكنها لم تكن ثمرة مجهود فردي، بل نتاج عمل جماعي شارك فيه عدد من المبدعين خلف الكواليس من مهندسي صوت ومخرجين وموسيقيين.

وأضاف: "أنا مدخلتش الغناء بتخطيط، كنت مشروع ملحن وموزع موسيقي، لكن القدر كان ليه رأي تاني.. الصدفة هي اللي خلتني أقف قدام الميكروفون والكاميرا".

وأشار حسني إلى أن أغنيته الشهيرة «لولاشي» كادت أن تذهب لمطربين آخرين، موضحًا أن المطرب محمد محيي رفض غناءها لأنها لم تناسب شخصيته الفنية، ثم عُرضت على الراحل عزت أبو عوف وفرقته، لكن التجربة لم تكتمل.

واستطرد قائلًا: "المنتج وقتها طلب يسمع الأغنية بصوت الملحن، وكنت أنا الملحن، فغنيتها بنفسي.. ومن هنا بدأت الرحلة".

وأكد حسام حسني أن الصدفة كانت باب الحظ والنجاح الذي دفعه للظهور كمطرب، بعدما كان مجرد موزع وملحن يعمل مع كبار نجوم التسعينات مثل عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد محيي، وسيمون، مضيفًا أن التجربة علمته أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل التوفيق من الله هو الأساس.

واختتم حديثه قائلًا: "كل خطوة في حياتي كانت رزق، ونجاحي الحقيقي إن الناس لسه بتغني أغنياتي بعد السنين دي كلها".