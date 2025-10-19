فن ومشاهير

نجوم الفن والإعلام يتألقون في حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل عدد من النجوم لحضور حفل الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا المصرية.

وكان من بين الحضور الفنانة ماجدة زكي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة نادية مصطفى، والإعلاميتان سهير شلبي وسهير جودة، حيث حرصوا جميعًا على التواجد لدعم هاني شاكر ومشاركته هذه الليلة الخاصة ضمن المهرجان الذي يحتفي برواد الغناء والموسيقى في الوطن العربي.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري كبير داخل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

