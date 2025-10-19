نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تخطف الأضواء بإطلالة صفراء ساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة روجينا على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار بإطلالة ذهبية لافتة أثارت إعجاب الحضور وعدسات المصورين.

روجينا تخطف الأضواء بإطلالة صفراء ساحرة

وظهرت روجينا بفستان أصفر جريء وأنيق أبرز أنوثتها وجاذبيتها، لتثبت مجددًا قدرتها على الجمع بين الجرأة والرقي في اختياراتها، لتصبح من أكثر النجمات تميزًا في المهرجان هذا العام.

اليوم الثالث من المهرجان

اليوم الثالث من المهرجان شهد أيضًا عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية المميزة، من بينها افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، وسط حضور واسع من نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم.

أحدث أعمال روجينا

وعلى الصعيد الفني، تستعد روجينا حاليًا لخوض الموسم الرمضاني 2026 من خلال عمل درامي جديد تتعاون فيه لأول مرة مع ابنتها مايا أشرف زكي في الإخراج، وهو المشروع الذي يترقبه جمهورها بشغف.

اخر اعمال روجينا

وكان آخر أعمالها مسلسل "حسبة عمري" الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا جماهيريًا ونقديًا، وشاركها بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، في عمل اجتماعي تناول قضايا المرأة والطلاق والحقوق القانونية بشكل إنساني وكوميدي في آن واحد.

