نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الوطن العربي يجتمعون في أغنية واحدة ترويجًا لـ The Voice الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة ترويجية مميزة تشعل أجواء المنافسة قبل الانطلاق المرتقب، طرحت قناة MBC مصر الأغنية الدعائية الرسمية لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية الأشهر في العالم العربي "The Voice"، والتي تحمل عنوان "صوت الغنا واحد"، استعدادًا لعرض الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 29 أكتوبر الجاري.

الأغنية الجديدة جاءت لتجسد روح البرنامج وشعاره، حيث شارك في أدائها عدد من النجوم المشاركين في لجان التحكيم، من بينهم أحمد سعد، رامي صبري، والشامي، وقدموا معًا مزيجًا موسيقيًا حيويًا يوحد الإحساس بالغناء ويبرز فكرة البرنامج الأساسية بأن "الصوت الحقيقي لا يعرف حدودًا ولا اختلافًا".

وكشفت MBC عن تفاصيل لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي:

أحمد سعد، الذي يشارك بخبرته الفنية وصوته القوي.

ناصف زيتون، النجم السوري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

رحمة رياض، الصوت النسائي المميز من السعودية، والتي تنضم لأول مرة إلى لجنة التحكيم.



أما نسخة الأطفال The Voice Kids 2025، فتضم لجنة تحكيم لا تقل تميزًا، تجمع بين الإحساس والعفوية من خلال:

رامي صبري، الذي يخوض التجربة من جديد بأسلوبه المرح والمشجع.

الشامي، النجم السوري صاحب الحضور الهادئ والصوت العذب.

داليا مبارك، الفنانة السعودية التي تضيف لمسة رقيقة وخبرة غنائية مميزة.



ويُعد برنامج The Voice من أنجح برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي، إذ يعتمد في مرحلته الأولى على مبدأ "الصوت وبس"، حيث تستمع لجنة التحكيم إلى المتسابقين دون رؤيتهم، لتكون الاختيارات مبنية فقط على جودة الصوت والإحساس، ما يمنح الفرصة الحقيقية لأصحاب الموهبة الخالصة.

من المتوقع أن يشهد الموسم الجديد من البرنامجين – للكبار والأطفال – إقبالًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع عودة المنافسة بين أقوى وأجمل الأصوات في الوطن العربي، وتواجد نخبة من النجوم الذين يمثلون تنوعًا موسيقيًا غنيًا يعكس روح الفن العربي الحديث.