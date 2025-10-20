نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باغنية بلدي.. هاني شاكر يفتتح حفلته بمهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفنان الكبير هاني شاكر حفله ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "بلدي"، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء



ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته التي عشقها الجمهور على مدار مشواره الفني، منها “هو انتِ لسه بتسألي”، “ياريتني”، “نسيانك صعب أكيد”، و“علّي الضحكاية”، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا معه كلمات الأغاني.

نجوم الفن والإعلام يتألقون في حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية



وصل منذ قليل عدد من النجوم لحضور حفل الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا المصرية.

وكان من بين الحضور الفنانة ماجدة زكي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة نادية مصطفى، والإعلاميتان سهير شلبي وسهير جودة، حيث حرصوا جميعًا على التواجد لدعم هاني شاكر ومشاركته هذه الليلة الخاصة ضمن المهرجان الذي يحتفي برواد الغناء والموسيقى في الوطن العربي.

