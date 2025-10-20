نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير شلبي تطلب من هاني شاكر أغنية "نسيانك صعب أكيد" خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت الإعلامية سهير شلبي من الفنان هاني شاكر خلال حفله المقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، أن يُغني أغنيته الشهيرة "نسيانك صعب أكيد"، وهي الأغنية التي تعد من أبرز أعماله العاطفية التي حققت نجاحًا واسعًا.

يُذكر أن هاني شاكر قد افتتح فقرته في المهرجان بأغنية "بلدي" وسط ترحيب وتصفيق حار من الجمهور، مقدمًا بعد ذلك مجموعة من أشهر أعماله التي تربط الأجيال المختلفة بفنه الراقي وصوته المميز.



وصل منذ قليل عدد من النجوم لحضور حفل الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا المصرية.

وكان من بين الحضور الفنانة ماجدة زكي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة نادية مصطفى، والإعلاميتان سهير شلبي وسهير جودة، حيث حرصوا جميعًا على التواجد لدعم هاني شاكر ومشاركته هذه الليلة الخاصة ضمن المهرجان الذي يحتفي برواد الغناء والموسيقى في الوطن العربي.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري كبير داخل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.