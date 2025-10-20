نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي ترفع سقف التحدي وتستعد لطرح "كده ليه".. رابع أغاني ألبومها "شكراً على امبارح" وسط ترقب جماهيري واسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد النجمة ساندي لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كده ليه"، والتي تُعد رابع أغنية من ألبومها المصغر "شكراً على امبارح"، لتواصل من خلالها حالة النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب والحماس من جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ساندي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة دعائية مميزة للأغنية الجديدة، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية أنيقة تمزج بين الأنوثة والجرأة، وسط أجواء فنية نابضة بالحياة، وعلّقت معلنة موعد طرح الكليب رسميًا يوم الثلاثاء 21 أكتوبر على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

الأغنية الجديدة "كده ليه" تحمل توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لـ محمود صبري، بينما تولّى إخراج الكليب المخرج محمود اللساسي، في تعاون يجمع بين عناصر الخبرة والإبداع البصري، وقد تولّت شركة Seen Production House تنفيذ الفكرة الإبداعية للعمل التي جاءت بطابع مختلف ومبهج يعبّر عن روح ساندي المرحة والمليئة بالطاقة.

وتُعد "كده ليه" واحدة من أكثر الأغاني المنتظرة في الألبوم، لما تحمله من أجواء موسيقية تجمع بين الإحساس الرومانسي والإيقاع العصري الذي اعتادت ساندي أن تقدمه بطريقتها الخاصة، ما جعل جمهورها يصفها في التعليقات بأنها "ملكة الأغاني الخفيفة" و"صاحبة المدرسة المختلفة في موسيقى البوب المصرية".

من جانبها، وجهت ساندي رسالة مؤثرة لجمهورها في منشورها الأخير، عبّرت فيها عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال على أغنيتها السابقة "شكراً على امبارح"، مؤكدة أن "كده ليه" ستكون مفاجأة جديدة تحمل مشاعر مختلفة ورسالة قريبة من القلب، مشيرة إلى أن هذا الألبوم يمثل مرحلة فنية ناضجة في مسيرتها ويعكس تطورها المستمر على مستوى الأداء والرؤية الفنية.

وتواصل ساندي من خلال هذا العمل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز النجمات اللاتي قدّمن موسيقى البوب المصرية بشكل عصري ومواكب لذوق الجيل الجديد، إذ استطاعت أن تخلق لنفسها هوية فنية خاصة تجمع بين البساطة، الجرأة، والعاطفة الصادقة، لتؤكد أن عام 2025 سيكون عام التجديد الكامل في مسيرتها الغنائية.

