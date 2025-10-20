نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي موسى تُشعل الندوة التثقيفية بانطلاقة وطنية مبهرة أمام الرئيس السيسي وتبهر الحضور بأوبريت "قادرين نحميها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سطّرت الفنانة هايدي موسى واحدة من أجمل لحظاتها الفنية والوطنية خلال مشاركتها المميزة في الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة، والتي أُقيمت احتفالًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

وأطلت هايدي موسى على المسرح بصوتها القوي وإحساسها العميق لتقدم أوبريتًا وطنيًا حمل عنوان "قادرين نحميها"، بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، أبرزهم أحمد جمال ،مينا عطا، أحمد فريد ومحمد عدوية وغيرها في عرض فني ضخم جمع بين الأداء الغنائي المؤثر والعروض الاستعراضية التي تحكي بطولات الجيش المصري وروح التحدي والإصرار التي تسكن وجدان الشعب المصري.

الأوبريت الذي كتبه محمد جميل ولحنه ووزعه موسيقيًا إسلام زكي، حمل رسالة قوية تؤكد أن مصر بلد الأمان والإرادة، وأن أبناءها دائمًا على العهد متمسكون بحبها، حيث ترددت كلمات الأغنية التي تقول:

"مصر بلدنا أمانة.. عهد عليه حالفين.. ادعوا وقولوا معانا.. رب احفظها آمين.. عمر وابني زيادة.. وإحنا معاك واقفين.. شعبنا عنده إرادة.. تبني المجد سنين."

وقد عبّرت هايدي موسى عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أن الغناء أمام الرئيس السيسي في مناسبة وطنية خالدة مثل ذكرى أكتوبر هو شرف عظيم ومسؤولية فنية وإنسانية في آن واحد، مضيفة أن "هذا النوع من الأعمال يُعيد للفن رسالته الأصيلة في دعم الوطن ورفع وعي الأجيال الجديدة".

الاحتفالية التي بثتها قناة ON شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أبدى المشاهدون إعجابهم بالأداء القوي الذي قدّمه الفنانون، مؤكدين أن الأوبريت أعاد للأذهان أجواء الوحدة الوطنية وروح النصر، فيما تصدر اسم هايدي موسى تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من عرض الفقرة.

واختتمت الندوة بعرض مرئي يوثق بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحياتها من أجل حماية الوطن، لتكون مشاركة هايدي موسى واحدة من اللحظات الفنية المضيئة التي جمعت بين الفن وال patriotism في أبهى صورة، مؤكدة مرة أخرى أن الأغنية الوطنية ما زالت قادرة على ملامسة القلوب وإحياء روح الانتماء في نفوس المصريين.

