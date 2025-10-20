نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين في المقال التالي

تصدر الفنان محمد رياض مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعدما أثار نجله الفنان الشاب عمر رياض موجة من الجدل الواسع بإعلانه فكرة العمل على جزء ثانٍ من المسلسل الأسطوري «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي يُعد من علامات الدراما المصرية والعربية على مدار ثلاثة عقود كاملة، ولا يزال يحتفظ بمكانته في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

فكرة إعادة إنتاج العمل الشهير أعادت للجمهور ذكريات التسعينات، حيث ناقش المسلسل آنذاك صراع الأجيال والطموح والصعود من القاع إلى القمة من خلال شخصية «عبد الغفور البرعي» التي جسدها الراحل نور الشريف، وحققت نجاحًا منقطع النظير جعل العمل يُعاد بثه باستمرار على الفضائيات.

الجدل لم يتوقف عند إعلان عمر رياض فحسب، بل ازداد اشتعالًا مع تصريح الفنانة منال سلامة حول إمكانية مشاركتها في النسخة الجديدة، مؤكدة أنها لا تمانع الظهور مجددًا بشخصية «نفيسة» إذا توافرت شروط محددة، أهمها وجود سيناريو قوي يليق بتاريخ المسلسل، ومخرج يمتلك رؤية قادرة على إعادة الروح للدراما بنفس البريق القديم.

الجمهور من جهته انقسم بين مؤيد يرى أن الوقت قد حان لإحياء القصة بروح العصر، ومعارض يعتقد أن «لن أعيش في جلباب أبي» لا يُمكن تكراره، لأن نجاحه ارتبط بجيل كامل من المبدعين مثل السيناريست مصطفى محرم والمخرج أحمد توفيق وبطولة نخبة النجوم نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، منال سلامة، ووفاء صادق.