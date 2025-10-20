نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يمازح جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية: "هنخلص بعد بكرة والأوبرا قايمة بالواجب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان هاني شاكر جمهوره خلال حفله المقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث قال ضاحكًا:"إحنا النهاردة 19، هنخلص بعد بكرة إن شاء الله يوم 21، والأوبرا والدكتور علاء عبد السلام قايمين بالواجب، هتبقى حفلة وإقامة!"

وجاءت كلمات شاكر وسط أجواء من البهجة والضحك بين الحضور الذين تفاعلوا مع خفة ظله وتعليقاته العفوية، التي أضفت لمسة من الود والتلقائية على أجواء الحفل.

يُذكر أن الحفل يأتي ضمن مشاركة هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدّم مجموعة من أبرز أغنياته التي أحبها الجمهور على مدار مسيرته، منها "بلدي" و "نسيانك صعب أكيد"، وسط حضور جماهيري كبير ملأ أرجاء دار الأوبرا.